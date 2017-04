Trasferta, crociati a Teramo in treno: ecco i convocati

Dopo l'allenamento a porte chiuse oggi al centro sportivo di Collecchio, mister Roberto D’Aversa ha convocato 23 giocatori per la partita di domenica 30 aprile contro il Teramo (ore 17,30 allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo). Dopo pranzo i crociati sono partiti per l’Abruzzo con il treno Frecciabianca 8813 dalla stazione di Parma.

Ecco i convocati per Teramo-Parma:

Yves Baraye, Emanuele Calaiò, Francesco Corapi, Valerio Di Cesare, Simone Edera, Alioune Fall, Pierluigi Frattali, Desiderio Garufo, Simone Iacoponi, Alessandro Lucarelli, Pasquale Mazzocchi, Michele Messina, Gianni Munari, Manuel Nocciolini, Leonardo Nunzella, Giacomo Ricci, Lorenzo Saporetti, Luigi Alberto Scaglia, Manuel Scavone, Matteo Scozzarella, Lorenzo Simonetti, Davide Sinigaglia, Kristaps Zommers.

Non vanno in trasferta Mohamed Coly, Davide Giorgino e Crocefisso Miglietta.