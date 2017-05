Play-off, come sarebbero se il campionato finisse oggi

Il derby, doppio valore: per la rivalità e per un secondo posto checi eviterebbe un primo turno (sempre) scomodo. Ecco gli accoppiamenti del primo e del secondo turno dei play-off se il campionato finisse oggi. Con il Parma secondo, i crociati entrerebbero in campo il 21 maggio (andata) contro il Piacenza (altro derby) o contro il Como.

Prima fase

Arezzo - Lucchese Livorno - Pro Piacenza Giana Erminio - Viterbese Piacenza - Como Padova - Bassano Pordenone - Santarcangelo Reggiana - Feralpi Salò Gubbio - Sambenedettese Juve Stabia - Andria Siracusa - Fondi Cosenza - Casertana Virtus Francavilla - Paganese

Seconda fase

Alessandria - Cosenza Casertana Parma - Piacenza Como Lecce - Sambenedettese Gubbio Matera - Virtus Francavilla Paganese Arezzo - Padova Lucchese Bassano Pordenone - Giana Erminio Santarcangelo Viterbese Juve Stabia - Reggiana Andria Feralpi Salò Livorno - Siracusa Pro Piacenza Fondi

1^FASE

· Domenica 14 maggio gara unica

2^ FASE:

· Domenica 21 maggio andata

· Mercoledì 24 maggio ritorno

QUARTI DI FINALE:

· Domenica 28 maggio andata

· Domenica 4 giugno ritorno

SEMIFINALI:

· Martedì 13 Giugno: Semifinale A (gara unica stadio “Artemio Franchi” di Firenze)

· Mercoledì 14 Giugno: Semifinale B (gara unica stadio “Artemio Franchi” di Firenze)

FINALE:

· Sabato 17 Giugno gara unica stadio “Artemio Franchi” di Firenze