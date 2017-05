Parma-Reggiana: venduti quasi 2.800 biglietti

Prosegue la prevendita dei biglietti per il derby Parma-Reggiana, in programma alle 14,30 di domenica 7 maggio allo stadio Tardini. E' l'ultima giornata di campionato, prima dei play-off.

Al momento sono stati venduti 2.793 tagliandi venduti (1.153 di Curva Nord, 1.237 di Settore Ospiti e 403 di altri settori) per un totale di presenze (9.193 abbonati) pari a 11.986.



Lo ha reso noto il Parma Calcio, che aggiunge:

Questo il listino prezzi: Tribuna Centrale Petitot 35 Euro (ridotto Under 14: 2 Euro), Tribuna Laterale 25 Euro (ridotto Under 14: 2 Euro), Tribuna Laterale Ovest 15 Euro (ridotto Under 14: 2 Euro), Tribuna Est 15 Euro (ridotto Under 18: 2 Euro), Curva Nord e Settore Ospiti 10 Euro.

La prevendita è attiva sul circuito Listicket fino alle ore 12 di domenica 7 maggio con due modalità:

on line sul sito www.listicket.com è possibile acquistare soltanto i titoli di ingresso di Tribuna Laterale Petitot, Tribuna Laterale Ovest e Settore Ospiti (cliccare qui);

nelle ricevitorie Listicket di tutto il territorio nazionale è possibile acquistare solo titoli di Tribuna Laterale Petitot e Settore Ospiti;

nei punti vendita Listiscket in provincia di Parma si possono acquistare titoli di tutti i settori.

La biglietteria dello stadio Tardini (dove non saranno a disposizione i titoli di ingresso Ospiti) sarà aperta solo nel caso in cui vi sia ancora disponibilità fino a esaurimento posti venerdì 5 maggio e sabato 6 maggio dalle ore 16 alle ore 19, domenica 7 maggio dalle ore 11.30 fino a inizio partita.

I tagliandi del Settore Ospiti (capienza di circa 4.000 posti) nei punti vendita (ricevitorie) Listicket sono disponibili fino alle ore 19 di sabato 6 maggio.

Alla tifoseria reggiana sono riservati anche 100 biglietti del settore Tribuna Laterale Petitot (Scala A)

Numero massimo di titoli acquistabili: 4

L’evento è soggetto alle seguenti limitazioni:

– l’acquisto dei titoli di ingresso non è consentito ai residenti nella provincia di REGGIO EMILIA a esclusione dei possessori della Tessera del Tifoso (Fidelity Card)

– i tagliandi del Settore Ospiti sono acquistabili esclusivamente dai possessori di una qualsiasi TdT (Fidelity Card)

I PUNTI VENDITA LISTICKET ABILITATI DI PARMA E PROVINCIA

Tabaccheria Pioli, Via Spezia 55/B Parma Tel. 0521 253501

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323

Tabaccheria Melody,,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Paterlini,, Via Garibaldi 27 Parma Tel. 0521 238042

Tabaccheria Panorama Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Prima Pagina, Coop di Via Pertini 1 Collecchio Tel. 0521 806850

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583