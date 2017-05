Parma-Reggiana, tutte le istruzioni per viabilità e sicurezza

In vista del derby Parma-Reggiana che si giocherà domenica al Tardini alle 14.30 l'Amministrazione Comunale ha convocato un tavolo per discutere delle esigenze in materia di sicurezza e mobilità per tifosi e cittadini.

Per motivi di ordine pubblico, evidenziati dalla Questura di Parma, legati alla portata dell'evento e alla necessità di monitorare la situazione, la zona di blocco del traffico sarà ampliata, rispetto le altre partite, e coinvolgerà, dalle 11 di domenica fino a cessata esigenza, l’area compresa tra:

Viale Campanini;

Str. Zarotto (nel tratto compreso tra Via Mantova e Via Montebello);

Via Montebello(da Via Galimberti a Str. Zarotto)

Via A. Frank da Via Martiri di Cefalonia a Via Galimberti;

Via Martiri di Cefalonia da Via Anna Frank a Sette F.lli Cervi

Via Sette Fratelli Cervi (nel tratto compreso tra Via Martiri di Cefalonia e Viale Duca Alessandro);

Viale Duca Alessandro (nel tratto compreso tra Via Sette Fratelli Cervi e Via Pizzi);

Via Pizzi;

Via Solferino (nel tratto compreso tra Via Pizzi e Viale Martiri della Libertà);

Viale Martiri della Libertà (non transitabile)

Viale San Michele(non transitabile).

Viale Pier Maria Rossi da Viale Campanini a piazzale Vittorio E. II.

Per tutti coloro che dovranno effettuare spostamenti in automobile nel corso della giornata sarà sicuramente consigliabile l'utilizzo della tangenziale.

Per quanto riguarda la sosta dei veicoli il divieto sarà attivo dalle 8 alle 18 nelle seguenti strade :

Via Torelli ;

Via Duca Alessandro (nel tratto compreso da P.le Risorgimento a Via Viotti);

Via Puccini;

Via Pezzani;

Via Scarlatti;

Via Usiglio;

Viale S.Michele;

Viale P.M. Rossi;

Viale Partigiani D’Italia;

Nel parcheggio (lato Sud) compreso tra Viale S. Michele, Piazzale Risorgimento e Viale P. M. Rossi. escluso venditore ambulante autorizzato.

Area di sosta fronte ingresso Stadio “ E.Tardini”

Tep provvederà ad istituire le corse necessarie per il trasporto dei tifosi ospiti dalla stazione e dai parcheggi scambiatori Est e Nord.

Iren, già nella giornata di sabato, toglierà dalla zona circostante allo stadio e in stazione sia i contenitori per la raccolta del verde che quelli per il vetro, è quindi ipotizzabile qualche disagio per i residenti nella raccolta, motivato però dalla straordinarietà dell'evento e dall'esigenza di sicurezza.

Rimane fondamentale la collaborazione dei cittadini in occasione di un evento sportivo molto sentito e appassionante come sarà la partita di domenica: l'appello è quello, per la sicurezza e l'agio di tutti, di utilizzare il più possibile la tangenziale per gli spostamenti e non lasciare posteggiate auto nelle zone limitrofe lo stadio.



CHIUSURA ZONA STADIO: LA MAPPA