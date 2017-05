Derby: la Nord sarà un muro gialloblù, biglietti esauriti

Biglietti di Curva Nord esauriti per il derby Parma Calcio – Reggiana, in programma alle ore 14.30 di domenica 7 maggio 2017 allo stadio Ennio Tardini (38^ giornata del Girone B di Lega Pro, 19^ di ritorno).

Al momento sono stati venduti 4.241 tagliandi (1.719 di Curva Nord, 1.659 di Settore Ospiti e 863 di altri settori) per un totale di presenze (9.193 abbonati) pari a 13.434.

Questo il listino prezzi dei tagliandi ancora disponibili: Tribuna Centrale Petitot 35 Euro (ridotto Under 14: 2 Euro), Tribuna Laterale 25 Euro (ridotto Under 14: 2 Euro), Tribuna Laterale Ovest 15 Euro (ridotto Under 14: 2 Euro), Tribuna Est 15 Euro (ridotto Under 18: 2 Euro), Settore Ospiti 10 Euro.

Tutti i titoli di ingresso (tranne gli Ospiti) da domani, venerdì 5 maggio, possono essere acquistati, fino a esaurimento, anche ai botteghini del Tardini nei seguenti giorni e orari:

venerdì 5 maggio dalle ore 16 alle ore 19;

sabato 6 maggio dalle ore 16 alle ore 19;

domenica 7 maggio dalle ore 11.30 fino a inizio gara.

La prevendita è ancora attiva sul circuito Listicket fino alle ore 12 di domenica 7 maggio con due modalità:

on line sul sito www.listicket.com è possibile acquistare soltanto i titoli di ingresso di Tribuna Laterale Petitot, Tribuna Laterale Ovest e Settore Ospiti (cliccare qui);

nelle ricevitorie Listicket di tutto il territorio nazionale è possibile acquistare solo titoli di Tribuna Centrale Est e Settore Ospiti;

nei punti vendita Listiscket in provincia di Parma si possono acquistare titoli di tutti i settori (eccetto la Curva Nord esaurita).

I tagliandi del Settore Ospiti (capienza di circa 4.000 posti) nei punti vendita (ricevitorie) Listicket sono disponibili fino alle ore 19 di sabato 6 maggio.

Alla tifoseria reggiana sono riservati anche 100 biglietti del settore Tribuna Laterale Petitot (Scala A)

Numero massimo di titoli acquistabili: 4

L’evento è soggetto alle seguenti limitazioni:

– l’acquisto dei titoli di ingresso non è consentito ai residenti nella provincia di REGGIO EMILIA a esclusione dei possessori della Tessera del Tifoso (Fidelity Card)

– i tagliandi del Settore Ospiti sono acquistabili esclusivamente dai possessori di una qualsiasi TdT (Fidelity Card)

I PUNTI VENDITA LISTICKET ABILITATI DI PARMA E PROVINCIA

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323

Tabaccheria Melody,,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Paterlini,, Via Garibaldi 27 Parma Tel. 0521 238042

Tabaccheria Panorama Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583

Tifosi della Reggiana: le misure di sicurezza

A seguito di una riunione tecnica tenutasi in Questura a Parma questa mattina sono state adottate le seguenti misure al fine consentire a tutti gli sportivi di godere al meglio dello spettacolo del derby tra Parma e Reggiana:

Divieto di vendita di bevande alcoliche

Divieto di ingresso allo stadio con bottiglie con tappo e senza tappo.

Divieto di introduzione allo stadio di aste lunghe

Divieto di introduzione allo stadio di aste telescopiche

Divieto di introduzione allo stadio di ombrelli a punta ma solo quelli senza punta o a punta tonda

Divieto di accesso per megafoni e tamburi

Vi sarà, inoltre, la presenza di steward provenienti da Reggio Emilia che sosteranno nel settore ospiti per tutta la durata della partita.

I tifosi granata che raggiungeranno Parma via treno, all’arrivo in stazione, verranno accompagnati in pullman all’ingresso del settore ospiti dello stadio “Tardini”. I nostri supporters, allo stesso modo, verranno riaccompagnati in stazione per prendere il treno di ritorno sempre con pullman dedicati una volta finita la gara di domenica.