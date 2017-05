Cremonese in B all'87'. Piacenza e Como: ancora non si sa dove

Dopo 11 anni - stagione 2005/2006 - la Cremonese è tornata in serie B battendo per 3-2, con rete decisiva in 'zona Cesarinì di Fabio Scarsella, la Racing Roma che, ultima in classifica, era già retrocessa in serie D. I grigiorossi a 3' minuti dal 90', sul 2-2, erano stati sorpassati dall’Alessandria che conduceva 2-1 sul Pontedera. I capitolini al 21' st erano passati clamorosamente in vantaggio dopo che al 3' del primo tempo Scapini aveva portato in vantaggio la squadra di Tesser dando l’illusione di una gara in discesa. Invece il Racing al 15' st perveniva al pareggio grazie ad un autogol di Ravaglia e al 21' passava in vantaggio grazie a una rete di De Sousa. Appena 60 secondi, e Scapini riportava la gara sul 2-2. Poi il finale già raccontato.

In ottica Parma, se il campionato finisse questa sera (Con il Parma secondo, derby permettendo) i crociati troverebbero o il Piacenza o il Como. Ma le due squadre, nel turno preliminare a gara unica, non si sa in quale delle due città giocheranno. Como-Viterbese, infatti, è finita 1-1. E Piacenza-Prato in programma allo stadio Leonardo Garilli è stata sospesa, sempre sull'1-1 per maltempo.