Trattativa per il 30% del Parma ai cinesi: closing a fine stagione?

Il 30% del Parma dovrebbe andare ai cinesi. Oggi si è svolto un nuovo incontro fra i rappresentanti della società cinese Desports, che vede fra i collaboratori l'ex crociato Hernan Crespo, e alcuni dei 7 proprietari del Parma: il vicepresidente Marco Ferrari e l'avvocato Malmesi, oltre all'avvocato Belli, assistente legale del Parma. E' stato deciso un aumento di capitale di 3 milioni di euro e il 30% dovrebbe andare ai cinesi, che diventerebbero. Gli attuali azionisti restano nella società.

La trattativa entrerà nel vivo dopo i play-off: in questo momento l'obiettivo primario è il tentativo di andare in serie B. Il closing dell'operazione è atteso per la fine della stagione.