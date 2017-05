Oggi si conoscerà la prima avversaria del Parma

Piacenza o Como? Poco prima delle 20 stasera il Parma conoscerà il nome dell'avversaria che affronterà domenica 21 (in trasferta) e mercoledì 24 (in casa) nel secondo turno dei play-off promozione. L'orario si sa con certezza perché la sfida tra sesta e la settima del girone A inizia alle 18 e non c'è il rischio di supplementari o rigori in caso di parità. Il regolamento del primo turno prevede infatti che se al 90' il risultato è un pareggio si qualifica la squadra che meglio ha fatto in campionato. Cioè il Piacenza. Che però dovrà fare attenzione a non lasciarsi condizionare negativamente da questo sensibile vantaggio. Il tecnico Franzini, che nel parmense ben conosciamo per i suoi trascorsi da giocatore nella vicina Brescello (con cui segnò il gol dello storico 1-1 contro la Juve in Coppa Italia) e da tecnico al Fidenza, schiera di soluto un 4-3-3 ben equilibrato, che fa della concretezza la sua arma principale. Alla vigilia però non ha voluto rivelare, Franzini, se l'assetto sarà il solito di fronte al 3-5-2 con cui solitamente si schiera il Como guidato dall'ex atalantino Fabio Gallo. Una squadra, quella lombarda, che gli addetti ai lavori reputano di caratura tecnica superiore, ma che in campionato contro i biancorossi ha sempre perso.

Il resto del lotto

Ma oltre alle due giocate ieri oggi sono in programma altre sfide assai interessanti. Della Reggiana raccontiamo a parte, mentre Padova e Pordenone ospitano ossi duri come Albinoleffe e Bassano. Sfide calde si preannunciano Juve Stabia-Catania e Siracusa-Casertana.

Insaziabile Venezia

Intanto il Venezia non si ferma e nella prima gara di Supercoppa ieri ha battuto 2-1 a domicilio la Cremonese che ora se la vedrà con il Foggia. Di Gejio al 4', Talamo al 34' e Bentivoglio su punizione all'86' le reti della gara.