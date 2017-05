Piacenza-Parma: parte la vendita dei biglietti

Il Piacenza Calcio ha comunicato prezzi e modalità di vendita dei biglietti per la partita tra Parma Calcio e Piacenza Calcio, in programma domenica 21 maggio alle 20,30 allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. E' la sfida d’andata della seconda fase dei play-off.

Dice il comunicato del Parma Calcio:

La disponibilità dei tagliandi per la tifoseria Crociata è così suddivisa:

Curva Sud (moduli 3 e 4: capienza 1.632 posti): € 10,00 intero + € 2 di diritti di prevendita, Under 14 € 5.00 + € 2 di diritti di prevendita

In caso di esaurimento dei 1632 posti dei moduli 3 e 4, la Questura di Piacenza ha autorizzato la messa in vendita anche degli 816 posti del modulo 2. In caso di esaurimento dei biglietti del modulo 2, sarà possibile acquistare il modulo 5, anch’esso composto da 816 posti.

Viene riservato, salvo indicazioni diverse da parte del GOS o dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, un ulteriore settore dello stadio Garilli denominato

Tribuna Laterale Sud/Dispari (settore coperto; 708 posti): € 14.00 intero + € 2 di diritti di prevendita e Under 14 € 5.00 + € 2 di diritti di prevendita

Si ricorda che, come da normativa vigente, i tagliandi del Settore Ospiti possono essere acquistati esclusivamente dai soli possessori della SUPPORTER CARD (Tessera del Tifoso) e, inoltre, che i residenti a Parma e provincia possono acquistare i titoli di ingresso in eventuali altri settori SOLO SE IN POSSESSO SUPPORTER CARD (Tessera del Tifoso).

I biglietti del Settore Ospiti saranno in vendita dalle ore 16:00 di mercoledì 17 maggio e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 20 maggio sui seguenti canali di vendita:

on line sul portale www.vivaticket.it (sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice);

nei punti vendita autorizzati del circuito Vivaticket/Best Union (cliccare qui per individuarli), che a Parma e provincia sono, in particolare : Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia, 33/D Parma (Tel.0521 235692; email::lottigino@libero.it; orari: Lun,Gio: 07.00/12.30 15.00/19.00 Mar,Mer,Ven,Sab: 07.00/19.00 Dom: chiuso); Km90, Via San Michele Campagna, 22 Fidenza (Tel.:347 1400978; email: infokm90@gmail.com; orari: Mer-Dom: 12.00/20.00 Lun, Mar: chiuso); Tabaccheria Mille Idee, Via Garibaldi, 69 San Secondo Parmense (Tel.: 0521 874071; email: tabaccheria.milleidee@gmail.com; orari: Lun-Sab: 08.00/13.00 15.00/19.30 Dom: chiuso)



Si precisa che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i tagliandi riservati agli Ospiti.

L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione delle norme del regolamento d’uso dello stadio consultabile al seguente link: http://www.piacenzacalcio.it/regolamento-duso/

Per quanto riguarda la regolamentazione per l’ingresso degli striscioni allo stadio, è consultabile al seguente link: http://www.piacenzacalcio.it/regolamento-striscioni/