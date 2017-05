Derby del Ducato, i tifosi crociati sono sicuri: "Vinceremo"

Domani è l'ora di Piacenza-Parma (allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza: 20.30), gara d'andata della seconda fase dei play-off (guarda la griglia delle partite dei play-off). Per il 71% dei nostri tifosi (avevamo lanciato un sondaggio dedicato proprio al derby del ducato - leggi) i crociati avranno la meglio. Come i pronostici, ma Roberto D’Aversa, nel presentare il match, avvisa: “Dovremo essere intelligenti a capire i momenti giusti della gara. La compattezza con i nostri meravigliosi tifosi sarà fondamentale” (Guarda la videointervista dell'allenatore crociato). In vista di Piacenza-Parma Gianni Munari prova a suonare la carica: "Siamo pronti" (leggi). Un match che, nei precedenti giocati a Piacenza, sorride comunque ai crociati: di 39 partite, i crociati-gialloblù ne hanno vinte 14, 12 i successi dei biancorossi e 13 i pareggi. Parma 50 gol, Piacenza 43.

Il match sarà trasmesso in differita su Tv Parma lunedì alle 14.30 (replica alle 23). Oltre al live sul nostro sito durante il match, speciale di Bordo Campo domenica sera all'1.15 circa di notte sempre su Tv Parma.

I convocati: non ci sono Miglietta e Ricci, tornano Coly e Garufo (Tutte le news sul Parma - clicca qui)

Proprio il tecnico del Parma, al termine della seduta di rifinitura sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, ha convocato i seguenti ventiquattro calciatori (in ordine alfabetico), per il ritiro nel quartier generale del club: Yves Baraye, Emanuele Calaiò, Mohamed Coly, Francesco Corapi, Valerio Di Cesare, Simone Edera, Alioune Fall, Pierluigi Frattali, Desiderio Garufo, Davide Giorgino, Simone Iacoponi, Alessandro Lucarelli, Pasquale Mazzocchi, Michele Messina, Gianni Munari, Manuel Nocciolini, Leonardo Nunzella, Lorenzo Saporetti, Luigi Alberto Scaglia, Manuel Scavone, Matteo Scozzarella, Lorenzo Simonetti, Davide Sinigaglia, Kristaps Zommers.

Non convocati: Crocefisso Miglietta e Giacomo Ricci.

Continua la prevendita per la partita di domani (e per il ritorno di mercoledì a Parma): a Piacenza, per ora, quasi 1.400 tifosi crociati

Continuano le prevendite dei biglietti per le due partite (andata e ritorno) tra Parma e Piacenza

Per Piacenza, prevendita fino alle ore 19 di oggi (sabato 20 maggio). Le info per acquistare i titoli di ingresso per Parma-Piacenza (gara di ritorno), in programma allo stadio Ennio Tardini di Parma mercoledì 24 maggio alle ore 20.30 (a ieri ne sono stati venduti complessivamente 1.620).

I botteghini davanti al Tardini, in cui è possibile acquistare i tagliandi di ogni settore del Tardini tranne il Settore Ospiti, saranno aperti nei seguenti giorni e orari:

– venerdì 19/05 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

– sabato 20/05 dalle 10 alle 13

– lunedì 22/05 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

– martedì 23/05 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

– mercoledì 24/05 dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 a inizio gara

Questo il listino prezzi dei biglietti: Tribuna Centrale Petitot (Intero: 35 Euro, Under 14: 5 Euro); Tribuna Laterale Petitot (Intero: 25 Euro, Under 14: 5 Euro); Tribuna Laterale Ovest (Intero: 14 Euro, Under 14: 5 Euro), Tribuna Est (Intero: 14 Euro, Under 14: 5 Euro), Curva Nord e Settore Ospiti 10 Euro.

La prevendita prosegue, contemporaneamente, anche sul circuito Listicket (on line e nei punti vendita)

Nelle ricevitorie Listicket, dove sono in vendita anche i biglietti di Curva Nord esclusivamente in provincia di Parma, fino alle ore 18.30 di mercoledì 24 maggio 2017.

I titolari di abbonamento stagionale Tessera Crociata potranno ritirare, il giorno della partita, allo sportello accrediti della biglietteria gli omaggi loro riservati per l’occasione, esibendo la propria card personale.

Essendo un evento organizzato dalla Lega Pro, che ha stabilito modalità di vendita dei titoli di ingresso, non è possibile attivare il servizio di prelazione per gli abbonati stagionali del Parma Calcio.

L’evento è soggetto alle seguenti limitazioni:

– l’acquisto dei titoli di ingresso non è consentito ai residenti nella provincia di PIACENZA a esclusione dei possessori della Tessera del Tifoso (Fidelity Card)

– i tagliandi del Settore Ospiti sono acquistabili esclusivamente dai possessori di una qualsiasi TdT (Fidelity Card)

