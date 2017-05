La Giana batte il Pordenone 2-1. Reggiana e Juve Stabia (in campo) 2-1

La Giana Erminio di Gorgonzola ha superato il Pordenone 2-1 (1-0) nella gara di andata della 2/a fase dei play off del campionato di calcio di Lega Pro. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 29' del primo tempo grazie a Salvatore «Sasà» Bruno. Il Pordenone pareggia nei secondi finali del primo tempo con Cattaneo. Nel secondo tempo, al 12', gol partita su rigore di Alex Pinardi, un importante passato in serie A, che a differenza della gara contro la Viterbese, questa volta ha fatto cento. Il rigore decretato dall’arbitro Prontera di Bologna è sembrato decisamente dubbio. La gara di ritorno si giocherà mercoledì alle 20.30 a Pordenone.

Reggiana e Juve Stabia sono sul 2-1 nel secondo tempo.