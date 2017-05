Parma-Piacenza, contrattura per Lucarelli. Venduti più di 6mila biglietti

Alessandro Lucarelli non è fra i giocatori convocati per la partita con il Piacenza, a causa di una contrattura al polpaccio sinistro. Mister Roberto D’Aversa, dopo la seduta di rifinitura al centro sportivo di Collecchio, ha convocato 24 giocatori del Parma per il ritiro nel quartier generale del club:

Yves Baraye, Emanuele Calaiò, Mohamed Coly, Francesco Corapi, Valerio Di Cesare, Simone Edera, Alioune Fall, Pierluigi Frattali, Desiderio Garufo, Davide Giorgino, Simone Iacoponi, Davide Mastaj, Pasquale Mazzocchi, Michele Messina, Gianni Munari, Manuel Nocciolini, Leonardo Nunzella, Lorenzo Saporetti, Luigi Alberto Scaglia, Manuel Scavone, Matteo Scozzarella, Lorenzo Simonetti, Davide Sinigaglia, Kristaps Zommers.

Non convocati capitan Lucarelli (contrattura al polpaccio sinistro), Crocefisso Miglietta e Giacomo Ricci.

VENDUTI 6.344 BIGLIETTI. PROBLEMI TECNICI, CHIUSURA POSTICIPATA PER IL SETTORE OSPITI. Alle 19 di martedì 23 maggio sono stati emessi 6.344 biglietti per Parma-Piacenza: 3.384 biglietti di Curva Nord e 554 del Settore Ospiti. "Purtroppo a causa di frequenti interruzioni della rete internet - dice un comunicato del Parma - diversi tifosi, nel pomeriggio, non sono stati serviti alle biglietterie: il Parma Calcio, scusandosi per il disservizio pur non dipendente dalla propria organizzazione, consiglia, domani, di non recarsi agli sportelli all’ultimo momento per il probabile rischio di lunghe code e conseguenti attese, ma di usufruire dell’apertura dei botteghini fin dalle ore 10, sino alle 13, oltre che dalle 16.30 fino ad inizio gara. E’ possibile acquistare titoli di accesso anche sul circuito Listicket (sia on line che in ricevitoria) fino alle ore 18.30 di domani, mercoledì 24 maggio 2017. Sul sito www.listicket.com, da oggi, chi è in possesso della Tessera del Tifoso del Parma Calcio 1913, può acquistare anche i biglietti di Curva Nord. Per il Settore Ospiti, il termine di chiusura è stato posticipato dalle 19 del 23 maggio alle 14 di mercoledì 24 maggio, il giorno della gara.

Ecco l’elenco delle ricevitorie ancora attive:

Non è più operativa, invece, per esaurimento plafond, la Tabaccheria Melody di Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682.

Questo il listino prezzi dei titoli di ingresso: Tribuna Centrale Petitot (Intero: 35 Euro, Under 14: 5 Euro); Tribuna Laterale Petitot (Intero: 25 Euro, Under 14: 5 Euro); Tribuna Laterale Ovest (Intero: 14 Euro, Under 14: 5 Euro), Tribuna Est (Intero: 14 Euro, Under 14: 5 Euro), Curva Nord e Settore Ospiti 10 Euro.

Numero massimo di titoli acquistabili: 4

I titolari di abbonamento stagionale Tessera Crociata potranno ritirare, il giorno della partita, allo sportello ‘accrediti’ della biglietteria gli omaggi loro riservati per l’occasione, esibendo la propria card personale.

L’evento è soggetto alle seguenti limitazioni:

– l’acquisto dei titoli di ingresso non è consentito ai residenti nella provincia di PIACENZA a esclusione dei possessori della Tessera del Tifoso (Fidelity Card)

– i tagliandi del Settore Ospiti sono acquistabili esclusivamente dai possessori di una qualsiasi TdT (Fidelity Card)