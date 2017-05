Play-off: il Parma giocherà con la Lucchese

Play-off di LegaPro: il Parma giocherà con la Lucchese.

E' quanto ha deciso il sorteggio nella sede della LegaPro a Firenze. Le gare si giocheranno mercoledì 31 maggio (andata allo stadio Tardini) e domenica 4 giugno (ritorno a Lucca).

In caso di passaggio del turno, i crociati incontrerebbero la vincente di Pordenone-Cosenza.

TUTTE LE PARTITE. Ecco tutte le partite dei play-off:

Parma-Lucchese

Lecce-Alessandria

Pordenone-Cosenza

Livorno-Reggiana

Nelle gare di ritorno, domenica 4 giugno, in caso di parità al 90°, tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. In base al sorteggio definite anche le due semifinali che si giocheranno in gara unica a Firenze:

* il 13 giugno le qualificate tra Parma-Lucchese e Pordenone-Cosenza

* il 14 giugno le qualificate tra Lecce-Alessandria e Livorno-Reggiana

Anche in questo caso se ci sarà parità al 90' supplementari ed eventualmente calci di rigore.

La finalissima per la promozione in serie B sarà disputata a Firenze sabato 17 giugno.



LE PREFERENZE DEI NOSTRI LETTORI: LUCCHESE O REGGIANA. I nostri lettori speravano perlopiù che il Parma incontrasse proprio la Lucchese oppure la Reggiana. Fra chi ha votato il nostro sondaggio, lanciato in vista dell'estrazione di Firenze, il 35% ha scelto Lucchese e un altro 35% ha cliccato Reggiana. La preferenza per la squadra toscana era più netta questa mattina, poi le "quotazioni" della Reggiana sono risalite, fino alla parità. Al terzo posto, molto distanziato, il Pordenone, con il 9% delle preferenze. Le altre percentuali: Cosenza 7%, Alessandria 5%, Lecce e Livorno 4%.