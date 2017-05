Da domani (sabato 27) la prevendita di Parma-Lucchese

Inizia domani mattina, sabato 27 Maggio 2017, alle ore 10, la prevendita dei biglietti per la partita Parma-Lucchese, Quarti di Finale di andata dei Play Off di Lega Pro, in programma alle ore 20.30 di mercoledì 31 maggio 2017 allo stadio Ennio Tardini.

Sarà possibile acquistare il biglietto sia alle biglietterie del Tardini che on line e nei punti Listicket.

Questo il listino prezzi: Tribuna Centrale Petitot (Intero: 35 Euro, Under 14: 5 Euro); Tribuna Laterale Petitot (Intero: 25 Euro, Under 14: 5 Euro); Tribuna Laterale Ovest (Intero: 14 Euro, Under 14: 5 Euro), Tribuna Est (Intero: 14 Euro, Under 14: 5 Euro), Curva Nord: 10 euro, Settore Ospiti (solo nei punti Listicket: 10 Euro).

Solo nelle Tribune gli Under 14, se accompagnati da un parente sino al 4° grado, hanno diritto al biglietto ridotto di 5 euro.

Su tutti i tagliandi di ogni settore sarà applicato il diritto di prevendita unitario di 1.50 Euro.

Le biglietterie dello Stadio Tardini osserveranno i seguenti orari:

Sabato 27 Maggio 2017: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Lunedì 29 Maggio 2017: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Martedì 30 Maggio 2017: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Mercoledì 31 Maggio 2017: dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 a inizio gara

On line sul sito www.listicket.com è possibile acquistare fino alle ore 18.30 di mercoledì 31 maggio 2017 i titoli di ingresso di Tribuna Petitot, Tribuna Laterale, Tribuna Laterale Ovest e, per i soli possessori della Tessera del Tifoso del Parma Calcio, anche la Curva Nord.

I tagliandi del Settore Ospiti on line e nei punti vendita (ricevitorie) Listicket si possono acquistare dalle 10 di domattina fino alle ore 19 di martedì 30 maggio 2017.

Punto vendita Listicket di Lucca, attivo fin dalle 10 di domani 27.05.2017 (orario: 10-13 e 15-19.30):

Sky Stone & Songs, Piazza Napoleone 22 – Lucca – Tel. 0583-491389

Inoltre dalle ore 17 di lunedì 29 Maggio 2017 sarà attiva una postazione ai botteghini dello Stadio Porta Elisa in Via Dello Stadio a Lucca.

ALTRE INFO

La Società Parma Calcio 1913, al fine di evitare lunghe code ed attese, consiglia vivamente di usufruire del servizio di prevendita e di non recarsi agli sportelli all’ultimo momento.

Essendo un evento organizzato dalla Lega Pro, la partita è fuori abbonamento. Per i tifosi del Parma, esclusi quelli residenti nella Regione Toscana, non è necessario esibire la Tessera del Tifoso.

I titolari di abbonamento stagionale Tessera Crociata, dal pomeriggio della partita, potranno ritirare direttamente allo sportello ‘accrediti’ gli omaggi loro riservati per l’occasione, esibendo la propria card personale.

Numero massimo di titoli acquistabili: 4 (Eccezionalmente la Società Parma Calcio 1913, per venire incontro alle esigenze dei propri tifosi, ha ottenuto, che chi acquista più biglietti in biglietteria possa mostrare, assieme al proprio documento originale e in corso di validità, gli altri documenti in copia – stampati o digitali – purché completi e leggibili dagli operatori).

L’evento è soggetto alle seguenti limitazioni:

– l’acquisto dei titoli di ingresso non è consentito ai residenti della regione Toscana ad esclusione dei possessori della Tessera del Tifoso (Fidelity Card).

– i tagliandi del Settore Ospiti sono acquistabili esclusivamente dai possessori di una qualsiasi TdT (Fidelity Card).

E’ possibile ancora sottoscrivere la Tessera del Tifoso del Parma Calcio (indispensabile per l’acquisto di biglietti per la trasferta di Lucca di domenica 04.06.2017) dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 19, nella sede del Centro di Coordinamento Parma Clubs, Palazzina Maria Luigia, Piazzale Risorgimento 1, Parma a fianco dell’ingresso monumentale dello Stadio Tardini.

I PUNTI VENDITA LISTICKET ABILITATI DI PARMA E PROVINCIA

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323

Tabaccheria Melody,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Paterlini, Via Garibaldi 27 Parma Tel. 0521 238042

Tabaccheria Panorama ,Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583