Parma-Lucchese: su TvParma, in esclusiva, la partita in differita

Play-off: Tv Parma si è aggiudicata in esclusiva i diritti per la trasmissione in differita della partita Parma-Lucchese, che si giocherà domani (mercoledì 31 maggio) allo stadio Tardini.

La partita Parma-Lucchese sarà trasmessa su Tv Parma giovedì 1° giugno alle 14,30 e in replica alle 22,15: vedrete la telecronaca integrale con il commento di Carlo Chiesa e Romeo Azzali.

Nessun'altra emittente quindi trasmetterà l’incontro.



La giornata sportiva di mercoledì 31 maggio si aprirà con il consueto appuntamento su Radio Parma con "Palla in Tribuna" a partire dalle 14,30.

Durante il Tg Parma delle 19,30 ci sarà un collegamento in diretta con il Tardini, per le ultime news sul pre-partita.



Appuntamento da non perdere, poi, al termine dell’incontro alle 22,40 con Bar Sport: Marco Balestrazzi e Alberto Rugolotto (in diretta dalla sala stampa) commenteranno la partita con servizi e interviste. In programmazione anche Bordo campo alle ore 1,15, dopo la partita, in replica anche nella giornata di giovedì.

Giovedì, secondo gli obblighi normativi di Lega Pro, alle 14,30 e in replica alle 22,15 sarà trasmessa quindi la telecronaca integrale di Parma-Lucchese, in esclusiva.