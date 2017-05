Lucchese-Parma in diretta su Tv Parma (domenica dalle 20.20)

Oltre mille tifosi del Parma seguiranno la squadra a Lucca, match di ritorno dei quarti di finale dei play-off di Lega Pro domenica alle 20.30. Per chi non sarà al Porta Elisa potrà seguire il match su Tv Parma, in diretta dalle 20.20. Telecronaca come sempre a cura di Carlo Chiesa e Romeo Azzali. Nessuna emittente (Rai compresa)trasmetterà l’incontro.

Lunedì la telecronaca sarà riproposta alle 14,30 ed alle 22. In prima serata alle 20,30 Sandro Piovani condurrà Bar Sport