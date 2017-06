La diretta di Tv Parma di Lucchese-Parma su maxischermo in piazzale della Pace

La serata finale di Gola Gola Festival sarà anche all'insegna del calcio e del Parma. Grazie a Tv Parma sarà possibile infatti seguire la partita Lucchese-Parma in un maxischermo approntato dall'organizzazione del festival in piazza della Pace. Sarà quindi possibile assaporare le prelibatezze degli stand di Gola Gola seguendo le immagini del match con la telecronaca di Carlo Chiesa ed il commento tecnico di Romeo Azzali. Il collegamento per Lucchese-Parma è previsto per le ore 20,15.