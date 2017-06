Le semifinali si giocheranno alle 20.45. Pordenone senza allenatore e difensore

Nuova, ennesima, variazione di orario in questa lunga annata di Lega Pro. Ma siamo al penultimo e all'ultimo atto. Cambia l'orario del fischio d'inizio delle due semifinali e della finale. Entrambi (Parma-Pordenone il 13 giugno e Reggiana-Alessandria il 14) si giocheranno alle 20.45 - e non più alle 20.30 - al Franchi di Firenze. Anticipata, invece, alle 18 la finalissima del 17. Sempre al Franchi.

Sul versante delle squadre, proprio l'avversaria del Parma, il Pordenone, non avrà in panchina l'allenatore Bruno Tedino, qualificato perchè al termine della gara ha rivolto un'espressione irriguardosa al delegato federale. Non ci sarò neanche il centrale di difesa Mirko Stefani per seconda ammonizione. Diffidati per il Parma: (ieri) Mazzocchi, poi Calaiò, Corapi, Nocciolini, Scaglia, Di Cesare e Iacoponi. Le diffide non si cancellano, valgono anche per la finale.