Per la semifinale venduti oltre 1000 biglietti a Parma

Sono 1.056 i sostenitori Crociati che, finora, hanno acquistato i biglietti per seguire il Parma in semifinale play-off di Lega Pro contro il Pordenone, martedì alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Il Parma ricorda che i settori del Franchi che sono stati destinati alla nostra tifoseria sono la Curva Ferrovia con prezzo unitario del biglietto di 8 euro e parte di Tribuna Maratona con prezzo del tagliando a 25 euro (Ridotto 14 euro per gli Under 16).

I titoli di ingresso si possono acquistare sul circuito Listicket sia on line (cliccare qui) che nei punti vendita fino alle ore 20.30 del giorno della gara con l’applicazione di 1.50 Euro di diritto di prevendita. Sono disponibili biglietti anche dei settori "neutri" del Franchi. Non è necessaria la Tessera del Tifoso-Fidelity Card. Tutti i titoli di ingresso non potranno essere ceduti ad altri titolari.

