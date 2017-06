Parma "on line" da oggi per comprare il biglietto della finale

Il Parma è la prima finalista (Battuto ai rigori il Pordenone - Guarda). E, come anticipato ieri sera da Angelo Manfredini, presidente del Centro di coordinamento (Guarda il video) da questa mattina è in moto la "macchina" della prevendita dei biglietti per il match di sabato. La finale, valida per l’accesso alla Serie B, si disputerà sabato 17 giugno, allo stadio Artemio Franchi di Firenze (fischio di inizio: ore 18).

E' iniziata oggi, mercoledì 14 giugno, alle ore 14, sul circuito Listicket, la prevendita dei titoli di ingresso dei settori del Franchi riservati per l’occasione alla tifoseria del Parma Calcio (Curva Ferrovia e parte di Tribuna Maratona).

Il biglietto di Curva Ferrovia ha un prezzo unitario di 8 €. Il tagliando di Tribuna Maratona costa 25 € con la riduzione di 14 € per gli Under 16.

Territorialità e attaccamento ai colori: motivi in più per effettuare, con diritto di prevendita tramite applicazione al costo di 1.50 €, l’acquisto sul circuito Listicket direttamente nei punti vendita e online al link “Finale’ (cliccare qui).

La prevendita è accessibile soltanto ai titolari di Tessera del Tifoso-Fidelity Card con incedibilità del titolo.

Nel corso della riunione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) che si terrà domani, giovedì 15 giugno, potranno essere decise eventuali diverse modalità di vendita allargata.

Sono disponibili anche titoli di ingresso dei settori ‘neutri’ del Franchi.

MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI TIFOSI DISABILI

A Parma e provincia le ricevitorie Listicket sono le seguenti:

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323

Tabaccheria Melody,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Paterlini, Via Garibaldi 27 Parma Tel. 0521 238042

Tabaccheria Panorama ,Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583

Tabaccheria, Viale Pertini Sandro 1 Collecchio