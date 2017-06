Il Parma ha superato ai rigori 6-5 il Pordenone nella prima semifinale dei play off di Lega Pro ed ora attende l’esito della sfida fra Alessandria e Reggiana, che stabilirà l’altra finalista per la promozione in Serie B. Le due squadre scenderanno in campo sempre al Franchi alle 20.45.

Nel sondaggio proposto ai nostri lettori, il 57% dei (tanti) votanti ha scelto la Reggiana (leggi). Un suggestivo derby che varrebbe la serie B.