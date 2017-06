Finale di Firenze: non serve più la tessera del tifoso

La Lega Pro ha comunicato che, per la partita di finale della Final Four dei playoff, Parma-Alessandria (Guarda il video della presentazione) di sabato 17 giugno (fischio di inizio: ore 18), che si disputerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, non è più necessario essere titolari di Tessera del Tifoso-Fidelity Card del proprio club per l’acquisto dei titoli di ingresso nei settori riservati alle rispettive tifoserie.

Si ricorda che ai sostenitori Crociati sono dedicate la Curva Ferrovia e parte della Tribuna Maratona.

E’ anche stato stabilito che la vendita dei biglietti nelle ricevitorie situate nelle province dove hanno sede le società sportive finaliste terminerà alle ore 12 del giorno della gara, mentre in quelle di Firenze avrà termine alle ore 18,45 della stessa giornata.

Rimane la disposizione sulla incedibilità del titolo ad altri soggetti.