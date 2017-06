Finale, per chi non va a Firenze maxischermo all'Eurosia

Grande attesa in città per la finale dei Playoff di Lega Pro dove il Parma 1913 sfiderà l’Alessandria: in palio la promozione in Serie B. Alle ore 18 di sabato 17 giugno allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze scenderanno in campo i ragazzi di Roberto D’Aversa per realizzare il sogno, dopo le note vicende societarie e la ripartenza dalla Serie D, di approdare in B. Tutti i cittadini che non andranno a Firenze potranno sostenere la propria squadra attraverso un maxi schermo allestito presso l’area S.Eurosia-Tangenziale Sud, un’occasione davvero unica per vivere tutti i 90 minuti insieme. L’area scelta per il maxi schermo ha ospitato nei giorni scorsi l’evento dei Giochi delle 7 Frazioni, risulta ancora allestita l’arena e sono ancora in vigore su quella struttura le norme di sicurezza previste dal Questore, insomma la location perfetta per tifare Parma.

Un ringraziamento a tutto il Comitato organizzativo Giochi delle 7 Frazioni per la collaborazione nella realizzazione di questo evento.