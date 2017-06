Finale Play-Off. Tv Parma, sarà come sempre a fianco del Parma . A partire dalle 17,45 in “Bar Sport , aspettando la finale” primo collegamento in diretta con Marco Balestrazzi dallo stadio Franchi e collegamento in diretta con Giulia Viviani da piazza Garibaldi.

Alle 19,45 Bar Sport con Alberto Rugolotto con ospiti e collegamenti

Domenica alle 14,50 e 21,15 sarà proposta la telecronaca integrale dell’incontro con il commento di Carlo Chiesa e Sandro Piovani