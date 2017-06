Verso la finale: D'Aversa convoca tutti (anche gli squalificati)

Sono ben ventisette i giocatori convocati da mister Roberto D'Aversa per l'attesissima finale di domani pomeriggio (fischio d'inizio: ore 18) contro l'Alessandria. Per l'occasione, l'allenatore crociato ha scelto di portare con sé l'intera squadra, compresi il giovane Davide Mastaj, gli squalificati Luigi Alberto Scaglia e Francesco Corapi, e il centrocampista Crocefisso Miglietta, quest'ultimo fuori per scelta tecnica per quasi tutta la seconda parte di stagione.

Portieri: Fall, Frattali, Zommers.

Difensori: Coly, Di Cesare, Garufo, Iacoponi, Lucarelli, Messina, Nunzella, Ricci, Saporetti, Scaglia.

Centrocampisti: Corapi, Giorgino, Mazzocchi, Miglietta, Munari, Scavone, Scozzarella, Simonetti.

Attaccanti: Baraye, Calaiò, Edera, Mastaj, Nocciolini, Sinigaglia.