Lucarelli: "Abbiamo fatto l'impresa. Ora manca l'ultimo tassello: la A"

«Ho letto che siamo risaliti piano piano, ma tornare in B in due anni non è piano piano...E' un’impresa": Alessandro Lucarelli, capitano del Parma, esalta l'impresa della squadra emiliana. «Ora manca l’ultimo tassello - ha detto il difensore e capitano, a Radio anch’io Sport - Sulle soglie dei quarant'anni mi sono preso qualche giorno di riflessione per capire se continuare a giocare: certo, mi piacerebbe partecipare a questo ultimo tassello. Un futuro da dirigente? Sì, mi piacerebbe».

«L'obiettivo del Parma è la serie A, senza dubbio - ha spiegato Lucarelli - ma dobbiamo partire bassi: siamo una neopromossa, in un campionato difficile. Serve grande entusiasmo, voglia per essere subito competitivi. L’importante era scappar via ancora dalla Lega Pro, una giungla: la B è il passaggio fondamentale, mi auguro la A a giugno prossimo ma se non arriva subito nessun problema, arriverà».

La nuova proprietà dell’ex società dei Tanzi è cinese. "Sappiamo che c'è questo interesse, possiamo solo sperare che sia una realtà solida: ma credo sia così, perchè a rappresentarla c'è Hernan Crespo, che per questa società è una garanzia». La scelta di divorziare da Nevio Scala «è stata umanamente durissima, ma nel calcio contano i risultati e visto il risultato finale quel cambio a novembre evidentemente ha dato ragione a chi lo ha deciso». Lucarelli è tornato anche alle polemiche sul flusso anomalo di scommesse su Parma-Ancona: "Ripeto quel che ho detto al tempo: chi ci ha infangato porti le prove. Noi tutti abbiamo la coscienza pulita - la sua replica - Si fa presto a gettare fango sulle persone, sui giocatori: c'è un’indagine in corso, a noi non è stato detto nulla». «A Parma - la sua conclusione - non ci sono le condizioni per combine: in Lega Pro molte società falliscono, molti giocatori non sono pagati. Non lo giustifico, ma queste sono premesse perchè un giocatore possa cadere in comportamenti non leciti, forse la soluzione è rinforzare il sistema...».