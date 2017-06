Il Parma non si ferma nemmeno...per festeggiare: è ufficiale Galuppini (e gli altri)

Una notizia (che avevamo anticipato) che ora è ufficiale: la firma su un contratto. Un Parma che non si ferma e prepara il campionato di serie B. L'attaccante Francesco Galuppini, 24 anni (scuola Sampdoria) ha firmato un triennale. L'attaccante nell'ultima stagione ha giocato con il Ciliverghe Mazzano (Serie D, girone B), squadra che è arrivata ai playoff. Il Parma, come detto, non si ferma nemmeno nei festeggiamenti promozione. Dopo l'acquisto di Facundo Lescano (altro attaccante) dall'Igea Virtus (Serie D, girone I) ha sotto contratto lo svincolato (centrocampista) Barillà. Nel mirino Frediani, per cui pare già fatto il trasferimento in crociato.

