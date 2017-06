Come la Fiorentina, a Firenze, la promozione? Noi l'avevamo detto...

Il Parma c'è ma non ingrana. A fine novembre l'esonero di Apolloni. Parentesi Morrone, dopo pochi giorni arriva D'Aversa e noi di gazzettadiparma.it scrivevamo come ci fossero un sacco di analogie con la Fiorentina 2002. Auspicando un finale che, poi, si è materializzato alla lettera, compreso lo stesso stadio in cui nel 2002 si verificò il miracolo viola. Con il sorriso sulla bocca, vi invitiamo a rileggere l'articolo, magari sognando (e sperando) che il finale sia due volte uguale a quella Fiorentina. Non pretendiamo troppo, intanto sorridiamo (LEGGETE L'ARTICOLO "IL PARMA SULLE ORME DEL MIRACOLO FIORENTINA 2002?").