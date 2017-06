Il ritorno del Parma in Coppa Italia: esordio al Tardini il 6 agosto

Ritorno ed esordio in Coppa Italia, per il Parma, il 6 agosto. Sfida in gara secca contro una delle vincenti del turrno preliminare (che ancora non si conosce), match che i crociati eviteranno proprio grazie alla conquista della serie B. Si giocherà al Tardini.

Serie B: si giocherà il Primo Maggio

Martedì 1 maggio in Serie B si giocherà. Cinque i turni infrasettimanali, sempre di martedì, della B il prossimo anno. Gli altri sono il 19 settembre, il 24 ottobre, il 27 febbraio e il 17 aprile.