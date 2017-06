Ferrari: "Lascio la vicepresidenza, spazio a nuove competenze"

Conferenza stampa del vicepresidente del Parma calcio, Marco Ferrari che annuncia: "Il mio compito come vice presidente lo ritengo concluso. Credo sia giusto lasciare spazio a nuove energie e competenze, ma io rimarrò sempre vicino a questa società, sia come tifoso che come socio. Non avrò però più il ruolo istituzionale che avevo prima, ritengo che la missione sia compiuta. Credo per me sia ora di tornare a dedicarmi al mio lavoro vero, e soprattutto alla mia famiglia, che ringrazio per essermi stata vicina". Ferrari, dopo i ringraziamenti ha spiegato l'ingresso dei nuovi soci cinesi: "Abbiamo incontrato un imprenditore cinese, il presidente del gruppo Desports. E' molto giovane ma è conosciutissimo in Cina. L'accordo su cui abbiamo lavorato rispetta un cardine per noi essenziale: la multiproprietà. Nelle scorse settimane ha acquistato il 30%, mentre nelle prime settimane di luglio salirà al 60%. Nuovo Inizio resterà al 30%, mentre PPC al 10%. Cda di 9 membri: 3 di Nuovo Inizio, 1 di PPC. La prima settimana di luglio i cinesi saranno a Parma per chiudere la seconda tranche dell'operazione". Crespo sarà vicepresidente. Ferrari è intervenuto anche sulle voci che circolano, on line, su penalizzazioni e squalifiche in arrivo per la prossima stagione relative alla partita Parma-Ancona: "Notizie false. C'è in corso un'indagine che farà il suo corso: mettere in giro queste illazioni in questo momento, comunque, è da irresponsabili".