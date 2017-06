Cassano vuole giocare: "In B giocherei solo per il Parma"

Antonio Cassano vuole rientrare nel calcio. Come e dove?. "Nella mia vita non mi sono mai allenato come in questo periodo - ha spiegato a SkySport -. Qualcosa si sta muovendo, vediamo cosa succede. In questa Serie A anche a 34 anni credo di poter fare la differenza anche se sono fermo da un anno. C'è tanta gente sopravvalutata in Serie A. Qualcosa posso ancora combinare, posso fare la differenza". E il Parma? "Amo quella città, la gente e la squadra. Ancora nessuno mi ha chiamato da Parma. Per loro una porta aperta la lascio, in Serie B farei un passo indietro solo per il Parma".