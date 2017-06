Un altro (grande) ex si fa avanti, Marchionni: "Parma, perchè no"

Cassano, Gilardino (Nel nostro sondaggio, i tifosi votano per il Gila - leggi), i grandi ex ancora in attività si fanno avanti. Ora che il Parma è in Serie B. L'ultimo, in ordine di tempo è Marco Marchionni, svincolato dopo l'esperienza al Latina. Due volte al Parma tra il 2001 e il 2006 e tra il 2012 e il 2014 apre le porte ad un ritorno in crociato: "Ho 36 anni ma mi sento ancora bene e vado ad allenarmi sempre con il sorriso. Aspetto una proposta, la categoria non conta, basta giocare e dare il massimo. Il Parma? Magari, non so però se hanno l'intenzione di prendere un giocatore come me. Sarebbe bello poter tornare in una squadra dove mi sono trovato così bene".