Si torna a parlare di play-off: cambiano le regole in B, ci vanno sei squadre

Cambia il regolamento dei playoff del campionato di Serie B che d’ora in poi saranno sostanzialmente sicuri per garantire il massimo della visibilità al momento più combattuto della stagione. Da quest’anno parteciperanno sei squadre e in unico caso non si svolgeranno: se ci sarà un distacco di 15 punti (e non più 10 come finora) fra la terza e la quarta classificata. Lo ha deciso l’assemblea dei 22 club, abolendo il perimetro dei 14 punti fra terza e ottava con cui fin qui si individuavano fino a un massimo di sei partecipanti le concorrenti per l’ultimo posto in Serie A. Resta invece immutata la formula dei playout, che si svolgono quando ci sono meno di cinque punti di distacco fra la terzultima e la quartultima.

Per quanto riguarda le rose a disposizione delle squadre, l'assemblea ha innalzato la soglia, da 21 a 23 anni, della lista B in cui può essere iscritto un numero illimitato di giocatori. Per gli over 23 il limite è 18.

Infine l’assemblea ha scelto come advisor commerciale il gruppo pubblicitario Havas (ieri Vivendi ne ha perfezionato l'acquisto del 59,2%), affiancato da PricewaterhouseCoopers.