Parma, Jiang Lizhang domani a Collecchio per la firma degli accordi

Il Parma Calcio 1913 conferma che Jiang Lizhang, presidente del Gruppo Desports, sarà domani a Parma, per una giornata dedicata, oltre che alla visita del Centro di Collecchio, alla firma degli accordi definitivi che porteranno a breve il Gruppo da lui rappresentato a detenere il 60% del Parma Calcio 1913.

Per il passaggio notarile delle quote, però, bisognerà attendere l’arrivo dalla Cina delle ultime autorizzazioni delle autorità governative e potrebbe essere necessaria, dunque, qualche settimana ancora. La presentazione alla stampa e alla città verrà effettuata soltanto alla conclusione di tutti gli adempimenti burocratici.

La gestione del club – e in particolare la campagna trasferimenti – proseguirà in questo periodo in base alle linee strategiche e ai budget già pienamente condivisi tra attuali e futuri azionisti di maggioranza, grazie al principio di continuità della gestione che ha caratterizzato sin dall’inizio l’accordo tra le parti.