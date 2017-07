Zaccardo cerca una squadra. E si offre su Linkedin

«Ho rescisso il contratto che mi legava al Vicenza fino a giugno 2018... Attualmente sono un calciatore svincolato... Sto ancora bene fisicamente, potrei giocare ancora due anni a livelli alti... Chi mi prenderà, secondo me, fa un affare... Calciatore serio professionale e forte..!!!». Con queste parole, Cristian Zaccardo, ex gialloblù, si offre a una nuova squadra dopo, come egli stesso ammette, il contratto che lo legava al Vicenza non c'è più. Un modo singolare per ambire a un nuovo ingaggio, al quale evidentemente punta l’ex difensore di Bologna, Parma, Palermo, Wolfsburg e Nazionale azzurra. Nel 2006, a Berlino, Zaccardo divenne campione del mondo con la squadra guidata da Marcello Lippi. Zaccardo ha scelto Linkedin, il portale impiego per lo sviluppo gratuito dei rapporti professionali, per autopromuoversi e pubblicare, come fanno molti, il proprio curriculum, dove spiccano le 381 presenze in Serie A, condite da 22 gol.