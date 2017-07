Coppa Italia: il Parma inizia in trasferta con il Bari. Si gioca il 6 agosto

L’avversario del Parma Calcio nel secondo turno di Coppa Italia sarà il Bari. Si giocherà domenica 6 agosto.

Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone della manifestazione, che si è svolto a Milano, nella sede della Lega Serie A Tim.

La partita eliminatoria che vedrà protagonisti i crociati tra due settimane, sarà unica (con eventuali tempi supplementari e calci di rigore) e si disputerà allo stadio San Nicola.

Una vittoria garantirà il passaggio al terzo turno (domenica 13 agosto) da giocare sempre in gara secca.



Alla Tim Cup (Coppa Italia) partecipano complessivamente Alla Competizione parteciperanno 78 società:

– tutte le società di Serie A Tim;

– tutte le società di Serie B;

– 27 società segnalate dalla Lega Pro;

– 9 società segnalate dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

L’intera manifestazione si articola su turni successivi a eliminazione diretta: primo, secondo e terzo turno eliminatorio; quarto turno; ottavi di finale; quarti di finale; semifinali; finale.

Tutti i turni saranno in gare di sola andata, ad eccezione delle semifinali che si disputeranno con andata e ritorno, con finale in gara unica. Tutte le società verranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 78.

Le società partecipanti entreranno nella competizione in quattro momenti successivi:

* PRIMO TURNO ELIMINATORIO (30/07/2017): Parteciperanno 36 società:

– 9 società segnalate dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti:Ciliverghe Mazzano, Imolese Calcio, Massese, Matelica Calcio, Monterosi, Rende Calcio, Trastevere Calcio, Triestina Calcio, Varese Calcio.

– 27 società segnalate dalla Lega Pro: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Bassano Virtus, Casertana, Cosenza, Feralpisalò, Giana Erminio, Gubbio, Juve Stabia, Lecce, Livorno, Lucchese, Matera, Padova, Paganese, Piacenza, Pisa, Pordenone, Pro Piacenza, Reggiana, Renate, Sambenedettese, Siracusa, Trapani, Vicenza, Virtus Francavilla.

* SECONDO TURNO ELIMINATORIO (06/08/2017): Parteciperanno 40 società, ovvero le 18 società che hanno ottenuto la qualificazione dal Primo Turno Eliminatorio e le seguenti 22 società: Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Carpi, Cesena, Cittadella, Cremonese, Empoli, Foggia, Frosinone, Novara, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia, Ternana, Venezia, Virtus Entella.

* TERZO TURNO ELIMINATORIO (12/08/2017): Parteciperanno 32 società, le 20 società che hanno ottenuto la qualificazione dal Secondo Turno Eliminatorio, le 9 società piazzatesi dal nono al diciassettesimo posto della Serie A TIM 2016/2017 più le 3 neopromosse dallo scorso torneo cadetto: Benevento, Bologna, Cagliari, ChievoVerona, Crotone, Genoa, Hellas Verona, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese.

Le 16 vincenti del Terzo Turno Eliminatorio daranno vita al QUARTO TURNO (29/11/2017).

Le 8 società teste di serie (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma) faranno il loro ingresso nel tabellone a partire dagli ottavi di finale (in programma il 13 e 20 dicembre 2017), affrontando le qualificate dal Quarto Turno.