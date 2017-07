Parma, alle 17 la prima uscita contro il Pieve di Bono

Oggi alle 17, sul campo Pineta di Pinzolo è in programma il primo test stagionale per il Parma. Amichevole contro il Pieve di Bono, formazione locale di Prima categoria che l’anno scorso di questi tempi tenne a battesimo l’annata del Cagliari, in un match finito 16-0 per gli isolani di Rastelli. D’Aversa ruoterà nell’arco dei 90 minuti quasi tutti gli effettivi a sua disposizione. Potrebbe scendere in campo anche Scozzarella, che dopo due giorni di lavoro personalizzato, ieri si è mosso a pieno regime con i compagni. Sarà l’occasione per provare a intuire, visto il minutaggio scarso e la levatura degli avversari, le qualità dei nuovi arrivati e per ritrovare quelle dei «vecchi». Previsto l'arrivo di un centinaio di tifosi da Parma.

Il mercato: arriva Caputo?

Sul fronte del mercato arrivano indizi promettenti per l’ingaggio di Caputo, il bomber che l’Entella non vorrebbe cedere ma che intanto è un po’ un separato in casa nel ritiro dei liguri a Brentonico. Il lungo lavoro ai fianchi da parte del diesse Faggiano, forte di un accordo già raggiunto con il giocatore, sembra potersi concludere con la rescissione del contratto e quindi l’approdo al Parma dove Caputo sarebbe l’altro attaccante che D’Aversa anche mercoledì scorso aveva invocato come necessario.