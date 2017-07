Dezi e Insigne jr, doppio colpo del Parma

Jacopo Dezi, centrocampista classe 1992 di proprietà del Napoli ma l'anno scorso protagonista in B con il Perugia, è un giocatore del Parma. L'operazione tra il diesse crociato Faggiano e il Napoli ha portato in gialloblù anche Roberto Insigne, fratello del più celebre Lorenzo. I due giocatori sono attesi già in serata nel ritiro di Pinzolo.