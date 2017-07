Open Day femminile il 2 agosto

Con l'Open Day di mercoledì 2 agosto al Centro Sportivo di Collecchio, parte l'attività della Squadra Femminile del Parma Calcio 1913 per la stagione 2017-18. La sessione di prova, aperta a tutte le aspiranti calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, è finalizzata a una reciproca conoscenza tra le atlete e i quadri tecnico-dirigenziali del Parma Rosa, in un ambiente, quello del Centro Sportivo dove quotidianamente lavorano i professionisti della Prima Squadra e del Settore Giovanile, fatto di campi verdi, spogliatoi, palestre, piscina, foresteria e ristorante.

Le giocatrici selezionate - nuove promesse, ma non solo - andranno a completare i ranghi della rinnovata formazione femminile del Parma, che dopo le due prime annate con lo zoccolo duro delle ex Crociate Noceto, riparte con volti nuovi e la guida del nuovo Mister Andrea Bazzini (ex tecnico delle Giovanili del Cus Parma) che ha raccolto il testimone da Marco Libassi.

"Un mix tra Veterane e forze nuove - spiega la società - è la ricetta del Parma Rosa, per esser protagonista nel prossimo campionato di Serie C. L'Open Day si rivolge a tutte le calciatrici che desiderano cimentarsi col pallone per indossare, con pura passione, la Maglia Crociata nella nuova stagione. Il rinnovato impegno del Parma Calcio 1913 nel calcio a tinte rosa consentirà di continuare a promuovere il fenomeno del calcio femminile sul territorio, con una qualificata offerta formativa: l'Open Day del 2 agosto sarà un'occasione di condivisione, coinvolgimento e divertimento per le partecipanti, ma anche una ghiotta occasione per mettere in evidenza, davanti ad occhi attenti, le proprie qualità ed abilità sul campo".

Appuntamento alle 17 di mercoledì 2 agosto 2017.

Info e prenotazioni: Tel. 0521-170591 - Cell: 329-0166693