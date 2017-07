Parma, c'è passione: chiusa la prima fase degli abbonamenti a quota 4.700

Domani seconda amichevole contro la Settaurense (ore 17)

Domani, mercoledì 26 luglio, al campo Pineta di Pinzolo il Parma Calcio giocherà la seconda amichevole del periodo di preparazione, dopo il primo test disputato domenica scorsa (Vittoria 14-0 contro il Pieve di Bono, Baraye e Calaiò protagonisti - Leggi). La squadra crociata affronterà (ore 17) la Settaurense, formazione dilettantistica locale che milita nel campionato di Prima Categoria.

Un numero che fa ben sperare. Un numero che indica soprattutto quanta passione ci sia attorno ali crociati, freschi del salto di categoria in serie B. Alle 19.30 è terminata infatti la prima fase della campagna abbonamenti, chiusa a quota 4.701 tessere. Era infatti la fase dedicata al rinnovo. Da domani, mercoledì 26 luglio, inizia la libera vendita (in tutti i canali: circuito Listicket punti vendita e on line; postazioni sala stampa Bellè del Tardini). Da segnalare che la tariffa agevolata di rinnovo abbonamento per i vecchi rimarrà comunque sino a fine campagna.

Chi vorrà cambiare posto o settore potrà farlo esclusivamente alle postazioni del Tardini sempre da mercoledì 26; dal 26 luglio sarà possibile, inoltre, per chi ne è sprovvisto, sottoscrivere la Tessera del Tifoso (obbligatoria per chi deve abbonarsi) sia nelle postazioni del Tardini che on line sul portale TicketOne; la Campagna Abbonamenti, nelle postazioni del Tardini, verrà momentaneamente sospesa in concomitanza con la gara casalinga di Tim Cup (6 agosto) e della festività di Ferragosto (14, 15 e 16 agosto). Ogni abbonamento darà diritto a due ingressi gratuiti al Museo del Parma Calcio "Ernesto Ceresini".

Il listino prezzi degli abbonamenti