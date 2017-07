Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo dal Carpi del calciatore Antonio Di Gaudio. Il 28enne, origini palermitane, ha firmato un contratto triennale con scadenza il 30 giugno 2020.

Il giocatore ha collezionato in carriera 29 presenze (e 3 gol) in Serie A e 102 presenze (e 15 gol) in Serie B.

Dopo le visite mediche di rito raggiungerà nel pomeriggio i nuovo compagni nel ritiro di Pinzolo.