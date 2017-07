Tripletta dell'arciere: Parma 7-0 sulla Settaurense alla fine del primo tempo

Al 13' su angolo, di piatto dopo un calcio d'angolo, Icoponi sblocca il match, la seconda amichevole di Pinzolo contro la Settaurense. Raddoppio di Siligardi al 17' e tris ancora con Iacoponi al 22'. Arriva anche Baraye al 24', quarto gol nel precampionato per il 4-0. Poi Calaiò al 35' per il 5-0. Ancora l'arciere per la doppietta (su rigore): 6-0. Calaiò si porta a casa il pallone con la tripletta segnata al 42': 7-0.

La partita

Seconda sgambata amichevole, oggi per il Parma. Alle 17 infatti al campo Pineta saranno di scena i dilettanti della Settaurense, formazione di Storo appena retrocessa dalla Promozione alla Prima categoria. Il Parma inizia con Frattali, Iacoponi, Scaglia, Scozzarella, Di Cesare, Lucarelli, Munari, Scavone, Calaiò, Baraye, Siligardi. Poi, tradizionale girandola di sostituzioni con Nardi, Coly, Germoni, Ramos, Corapi, Barillà, Nocciolini, Mazzocchi, Lescano, Giorno, Dezi, Frediani, Galuppini, Insigne.





Un centinaio i tifosi crociati a Pinzolo per seguire la partita.