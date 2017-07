Parma, oggi alle 17contro il Dro la terza amichevole, esordio dei nuovi acquisti

Mentre è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Riccardo Gagliolo dal Carpi al Parma (in prestito con obbligo di riscatto), ecco che oggi i crociati tornano in campo (allo stadio Pineta, alle 17, ingresso a 5 euro) per la terza amichevole stagionale, sempre contro dei dilettanti ma stavolta di serie D. Il Parma infatti affronterà il Dro, a una settimana dal debutto ufficiale stagionale, a Bari (domenica 6 alle 21,15) in Coppa Italia. Probabile che oggi debuttino gli ultimi arrivati, da Dezi a Insigne, da Di Gaudio allo stesso Gagliolo. Il Parma dovrebbe insistere sul 4-3-3 provato sino ad ora ed è altrettanto probabile che D’Aversa decida di lasciare in campo, almeno per un’ora, la stessa formazione. In ogni caso nelle esercitazioni tattiche di ieri i nuovi acquisti erano praticamente sempre presenti. Il Parma ieri si è allenato due volte sul campo di Pinzolo. Alla mattina esercizi di “eccentrica” a coppie, riscaldamento, giochi di posizione, esercitazioni tecniche e finale con tiri in porta. Nel pomeriggio attivazione muscolare, tecnica applicata, esercitazioni tattiche e partitella finale in una metà campo. Questa mattina il Parma tornerà ad allenarsi alle 10 e, come detto, alle 17 ci sarà l’amichevole. Intanto a Pinzolo sono arrivati un centinaio di vacanzieri parmigiani, per il week-end. Ed oggi sono attesi un paio di pullman del centro Coordinamento per una giornata tra montagna e calcio. Infine trapela la notizia che il Parma potrebbe chiudere il ritiro con un giorno d’anticipo, rispetto alle previsioni: il 2 agosto così, dopo l’allenamento della pomeriggio, la truppa crociata dovrebbe scendere nel caldo di Collecchio, per proseguire comunque il ritiro al centro sportivo, sino alla partenza per Bari. Solo dopo la Coppa Italia la squadra dovrebbe avere due giorni liberi, il 7 e l’8 agosto.