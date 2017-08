Tanti auguri Boys: oggi compiono 40 anni (con mostra al Tardini)

Un gruppettino o un plotone sempre presente, dai campetti della D fino ai templi del calcio mondiale. Le vacanze fatte al fianco dei beniamini. Un sostegno di voce, passione e un pungolo a fare meglio. A Vincere. Moltiplicatelo per 40 anni. Un'infinità di partite, migliaia di giocatori, stelle e onesti sudatore del pallone. Qualche schiappa. Ma lo striscione (cambiato leggermente in quattro decadi) era sempre lì, al centro della Nord o in qualche spicchio di stadio, di plexiglass o di ramata. Una storia nata il 3 agosto del 1977. I Boys Parma, sempre a fianco dei crociati, dei biancogialloblu o dei gialloblù compiono gli anni oggi. Per conoscere la loro storia è stata dedicata a loro una speciale mostra nel Museo del club intitolato a "Ernesto Ceresini" al Tardini. Inaugurazione lunedì 21 agosto, quando il Museo riaprirà dopo la sua chiusura estiva. Si ricorda che tutti gli abbonati al Parma Calcio per la stagione 2017-2018 hanno diritto a due ingressi omaggio al Museo. Intanto... tanti auguri ragazzi!