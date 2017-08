Amichevole Parma-Empoli al Tardini il 18 agosto

Si aggiunge un altro test importante alla lista di amichevoli pre-campionato dei crociati. Venerdì 18 agosto alle 20,30 la squadra di mister D’Aversa scenderà in campo allo stadio Tardini per affrontare l’Empoli, che milita in serie B: un "antipasto" in vista del campionato, che vedrà Parma ed Empoli sfidarsi alla quinta giornata.

I prezzi dei biglietti:

Curva Nord e settore Ospiti: 5 euro

Tribuna Petitot: 10 euro

I biglietti saranno in vendita sul circuito Listicket (online e punti vendita) a partire da lunedì 14 agosto. Il giorno della gara saranno in vendita nelle biglietterie del Tardini a partire dalle 18,30.