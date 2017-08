Fiorentina-Parma, cambia ancora il calcio d'inizio: ore 18

Cambia ancora l’orario dell’amichevole Fiorentina-Parma in programma domani allo Stadio dei Pini di Viareggio: la gara si giocherà alle 18 anzichè alle 19 come era stato comunicato in tarda mattinata dai due club. La decisione di anticiparla ulteriormente di un’ora è scaturita per ragioni di ordine pubblico, dopo una riunione nella questura della città versiliese. La partita verrà trasmessa in diretta sul canale ufficiale della Fiorentina, Violachannel.

La società organizzatrice, la San Marco Sports Event, fa sapere che la vendita dei tagliandi inizierà nelle prossime ore nel circuito BookingShow (online e presso i punti vendita). A Parma sarà possibile acquistarli presso la Tabaccheria Melody di Via Parigi 25/D. Si tratta di biglietti non nominativi a posto unico per ogni settore, e saranno in vendita anche il giorno della partita prima dell’inizio della gara. Questi i prezzi stabiliti dagli organizzatori:

Tribuna Centrale Intero 28 euro Ridotto14, Tribuna Laterale Intero 22 Ridotto 11, Settore Ospiti (per il Parma) Intero 13, Ridotto: 6,5. In tutti casi va aggiunto 1,5 euro per i diritti di prevendita. Il ridotto si applica a ragazzi da 3 a 14 anni.