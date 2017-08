Ghirardi, il crac Parma e il "negazionista" Cellino

Che Tommaso Ghirardi trascorra le sue estati tra Costa Azzurra e isole greche, saltellando, per quanto gli è possibile, da uno yacht all'altro, ci sta. Non è certo l'unico imprenditore indagato per bancarotta fraudolenta ad aver conservato, al di là degli esigui conti correnti che gli erano stati sequestrati, roba da paghette di bimbo, una notevole disponibilità economica. Di tanto in tanto qualche parmigiano in vacanza postava sui social una sua foto in tenuta balneare e sotto si scatenavano ovviamente i commenti dei tanti tifosi crociati che non riescono a perdonargli la fine che ha fatto fare al club. Venerdì però Tommaso Ghirardi ha fatto un passo avanti, nel senso che si è presentato allo stadio di Brescia, invitato dal suo ex collega Massimo Cellino, al fianco del quale ha assistito alla partita amichevole tra le rondinelle e i dilettanti dell'Orsa Iseo.

Massimo Cellino ha appena rilevato il Brescia, promettendo di riportarlo in serie A nel giro di due anni, dopo le contrastate esperienze a Cagliari e Leeds.

Per non farsi mancare niente di discutibile il nuovo patron del Brescia si è espresso così in conferenza stampa: «Sono onorato di essere amico suo e di conoscere la sua famiglia. Ghirardi a Parma ha fatto tanto, ha speso tanti soldi ma ci ha rimesso faccia e nome per fare le cose al meglio, prendendosi anche un sacco di insulti. Non credo li meritasse e credo sia stato assurdo contestarlo».

Questione di punti di vista se non fosse, appunto, per un fallimento (o vogliamo dare la colpa a Manenti?) che non solo ha fatto precipitare la squadra tra i dilettanti ma ha anche lasciato creditori e collaboratori a bocca asciutta e vari dipendenti senza lavoro e stipendi arretrati. Al negazionista Cellino verrà ricordato il 9 settembre quando il Brescia sarà di scena al Tardini. Ghirardi sarà in tribuna anche qui? (red.spo.)