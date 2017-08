Sport, italianità e lealtà: venerdì taglio del nastro della B al Tardini

Sarà una serata all’insegna dello sport, e dei principi con cui la Lega B vuole caratterizzare il proprio campionato, quella che tra due giorni inaugura il torneo cadetto: rispetto, lealtà, giovani, italianità, territorio.

Il "campionato degli italiani" si apre venerdì sera al Tardini con una sfida tra Parma e Cremonese, due neopromosse dal passato importante, che mette insieme complessivamente 29 campionati di A. Due club che, per passione, tradizione e pubblico, rappresentano l’identità fra squadre e territorio che la Lega promuove.

Il cerimoniale sarà arricchito dall’ingresso di 22 ragazzi con le maglie dei club della Serie B 2017/18, che alzeranno e sventoleranno il telo di centrocampo con il logo del campionato e due maxi loghi delle squadre a strisce, una gialloblù l’altra grigiorossa, che verranno srotolati alla lettura delle formazioni. Il cerimoniale terminerà con l’inno di Mameli, cantato dalle Voci Bianche della corale Giuseppe Verdi di Parma a testimoniare la gioventù e l’italianità della B.

La serie B anche in questa stagione calcistica registra numeri importanti sulla presenza in campo di giovani e di atleti italiani. A qualche giorno dalla fine del mercato, infatti, solo il 22% dei tesserati è straniero mentre quasi un terzo di atleti non supera i 21 anni di età.

Inoltre, come sempre, il cerimoniale viene dedicato anche ai temi di lealtà e rispetto, che i tesserati assicurano ai propri tifosi e al club. Così capitani, presidenti e allenatori pronunceranno, in tutti i campi delle prime due giornate, il «Giuramento», nel quale si promette davanti ai propri tifosi il massimo impegno in ogni partita.

