E' Zemanlandia: Pescara-Foggia 5-0 Risultati - Classifica

E’ già Zemanlandia ma in salsa pescarese, visto che nel posticipo di oggi della prima giornata della serie B, nella sfida Amarcord e dei tanti ex, il Pescara di Zdenek Zeman ha battuto in modo netto, 5-1, il Foggia. Quindi proprio quella che era stata per tante stagioni la squadra di Zeman. Per il Pescara tripletta Pettinari (7' pt, 12' e 36' st) e reti di Benali al 18' st e Mancuso al 34' st. Il gol del Foggia è stato di Gerbo al 44' st. Per il gran caldo, il direttore di gara Francesco Paolo Saia ha fatto effettuare due time-out, uno per tempo, in modo da permettere ai giocatori delle due squadre di rinfrescarsi e bere. Pescara-Foggia è stata giocata di fronte a 14.500 spettatori. Lunedì, in campo alle 20.30 Bari-Cesena