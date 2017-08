Il Parma supera gli 8mila abbonamenti

La campagna abbonamenti del Parma ha raggiunto quota 8.271 sottoscrizioni. La società ha reso noto che "da lunedì 28 agosto è ricominciata la libera vendita sia sul circuito Listicket (online e punti vendita fisici), sia allo stadio Tardini. Le postazioni attrezzate si trovano all’interno della sede del Centro di Coordinamento Parma Club (la palazzina Maria Luigia) in piazzale Risorgimento 1. La vendita proseguirà fino a mercoledì 6 settembre".

Fino al 6 settembre, quindi, tutti i tifosi crociati possono abbonarsi in libera vendita (i vecchi abbonati hanno comunque garantito il prezzo agevolato a loro riservato in ogni settore) con tre modalità:

nelle postazioni attrezzate allestite nella sede del Centro di Coordinamento Parma Club (palazzina Maria Luigia) dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:30, e il sabato dalle 10 fino alle 13.

on line sul portale Listicket cliccare qui

nei punti vendita Listicket di tutto il territorio nazionale

Chi era titolare di “Tessera Crociata” (tipologia di abbonamento che quest’anno non è stata riproposta), per esigenze di carattere tecnico, potrà abbonarsi solo agli sportelli del Tardini, dove sarà indispensabile recarsi anche per effettuare i cambi di posto e/o di settore.